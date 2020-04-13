新冠肺炎疫情嚴重，今年畢業生就業將比往年困難。教育部表示，將規畫高教深耕學校，聘用應屆碩博士生擔任研究助理或博士後研究；勞動部則說，今年雇主聘用應屆畢業生，政府補助雇主每月1.2萬元，為期12個月，詳細方案5月底公布。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部及勞動部就「疫情衝擊下，青年職涯發展政策規畫與未升學未就業青少年關懷扶助措施」就業報告，朝野立委均非常關心今年畢業生的就業問題。

國民黨立委林奕華質詢指出，在疫情衝擊下，整個產業陷入低迷，人力需求減少，今年畢業生就業將會非常困難。去年7月20至24歲失業率是13.05％，她很擔心今年將超過14％。

國民黨立委萬美玲說，今年大專院校及碩博士畢業生有28萬7900人，對他們來說，「畢業即失業」的狀況將比過去明顯。她要求教育部及勞動部等政府單位，應該對今年大專畢業生的就業提出更多因應措施。

教育部次長劉孟奇表示，正規畫由具優秀能量的高教深耕學校（如研究中心、國際盃等學校）聘用應屆碩博士生，擔任5＋2產業、資通訊產業、晶片設計與半導體產業等重點產業創新領域為限的專任研究助理或博士後研究，並協助教授研究產出。

勞動部勞動力發展署組長陳世昌說，在行政院第二波紓困方案中，勞動部提出「安穩青年就業計畫」，將對今年應屆畢業生的就業提供協助。根據統計，應屆畢業生就業有困難的約5成，扣除升學、出國的人後，今年預計協助6萬個畢業生就業。

陳世昌指出，「安穩青年就業計畫」，只要企業願意雇用大學應屆畢業生，每雇用1人，勞動部就補助給企業1.2萬元，總共補助12個月。這樣政策的詳細內容，會在5月底前公布。

萬美玲認為，「安穩青年就業計畫」只協助6萬個應屆畢業生就業，實在太少，名額應該再擴大；此外，受這項計畫支持應屆畢業生進入職場的薪水，不應該低於3萬元，而且企業不能任用一年後就將他們無故解聘。陳世昌同意，將這些建議納入政策規畫的考量。

(中時 )