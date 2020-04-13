連鎖餐飲集團王品（2727）受新冠肺炎疫情衝擊，2020年3月合併營收降至逾8年低點，由於中國大陸門市恢復營運較晚，拖累首季營收降至近7年半低點。不過，中國大陸3月營收已見明顯回升，集團於兩岸將積極衝刺外送服務，力求降低疫情對營運影響。

王品股價3月19日下探49.5元新低，自鼠年開紅盤以來2個月跌幅達36.6％，近日觸底回升、站回60元之上，反彈逾2成。今（13）日股價開低後一度走跌1.3％至60.7元，回測60元關卡支撐，早盤拉回平盤附近小跌0.5％。三大法人上周小幅買超71張。

王品2020年3月自結合併營收7.62億元，月減3.14％、年減43.19％，創2011年12月以來近8年3個月低點。其中，台灣營收6.1億元，月減19.92％、年減19.68％。中國大陸營收1.5億元，月增達6.49倍、仍年減74.36％。

累計王品首季合併營收29.59億元，季減22.07％、年減29.75％，亦創2012年第二季以來7年半低點。其中，台灣營收24.3億元，年減1.83％，表現相對有撐。中國大陸營收5.7億元，年減達67.84％。

王品表示，台灣事業群近年經營體質強化效益顯現，首季適逢春節連續假期、聚餐效應加持，雖受新冠肺炎疫情衝擊來店用餐意願，但因提前啟動「安心專案」高規格防疫措施止血下，首季營收僅較去年同期微減，表現仍有撐。

大陸事業群則受各地門市延遲復工、彈性調整營業時間和延後開業日期衝擊，致使首季營收驟減。不過，隨著門市逐步恢復營運，3月營收已見明顯回升。隨著疫情漸進平穩，餐飲市場自谷底緩步回升，王品啟動「安心專案」奏效，3月復甦優於餐飲業平均水準。

因應疫情衝擊，王品在中國大陸即時擴大布局外送市場，以現有門市內用菜單調整為更符合消費者需求的外送品項，疫情期間外送量明顯提升。在疫情趨緩、經濟動能逐步復甦下，各品牌來客持續回歸穩定，外送服務可望成為另一成長動能來源。

而王品在台灣亦規畫搶攻外帶、外送市場，因應近日消費者減少在外用餐而加速推動計畫，目前共有13個品牌提供外帶。集團預計本月擴大與外送平台合作，將有超過15個品牌提供外送，以多種類、多價格帶搶攻外帶商機，彌補疫情衝擊缺口。

(時報資訊)