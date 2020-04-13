隆達(3698)耕耘已久的Mini LED已成功商品化，全球首款的Mini LED筆電即將問世，今年積極發展Mini/Micro LED等領域，持續優化背光與照明應用市場。

隆達3月營收6.23億元，月增40.88%，但比去年同月減少11.54%。第一季為淡季加上今年以來受到疫情影響，2020年1-3月營收16.78億元，較去年同期減少22.55%。

目前隆達持續加強著墨新技術產品，希望透過產品組合優化，以改善獲利能力。Mini LED已於去年量產交貨，初期用於電競顯示器/筆電等產品為主，預計今年下半年應可進一步放量。

隆達耕耘已久的Mini LED已成功商品化，公司表示，I-Mini Blue背光產品應用於高階筆電及電競螢幕，高對比效果帶給使用者全新視覺享受並成功協助客戶獲得2020 CES創新大獎。隆達今年將持續積極加強車用照明、感測、Mini / Micro LED、UV等新技術領域佈局。

(時報資訊)