新冠肺炎疫情蔓延，零售業面臨嚴峻考驗，協助實體商家數位轉型的新零售解決方案公司91APP成為「經濟部零售業上架電商服務推動計畫」核可服務商，甫一核可即有200多家實體商家湧入搶第一波申請，91APP也緊急加開工作小組，加速進行各項補助申請作業，全力協助所有商家爭取補助機會。

91APP響應本次紓困計畫，首推「跨裝置品牌購物官網二年免費方案」，再送價值10萬元「線上行銷課程」與「廣告素材庫」，總補助金額上看1億元，引起全台實體商家高度關注，不僅針對「實體電商」經營的詢問量增加2倍，近日更不斷接獲許多實體商家洽詢紓困補助一事。91APP為本次數家核可服務商當中，少數以協助商家虛實融合(OMO)、發展「實體電商」、落實數位轉型的服務提供者；在電商服務方面，91APP擁有高技術含量與穩定品質，由近200位軟體開發及測試工程師專業研發團隊在後端技術支援，維護系統日常，確保每一個品牌購物網站皆能穩健營運。

91APP已協助超過千家以上的門市店櫃成功數位轉型，經營「實體電商」，其中國際知名品牌包括LVMH集團旗下的「GUERLAIN嬌蘭」、「Dior」、「MAKE UP FOR EVER」，VF集團旗下的「Timberland」、「The North Face」、「KIPLING」，RB集團旗下的「Durex杜蕾斯」、「美強生」，以及「Triumph黛安芬」、「華歌爾」、「LEVI’S」、「PHILIPS」、「PUMA」等多家品牌；除此之外，還有國內大型零售通路商，如「全家便利商店」、「康是美」、「全聯」以及台灣本地品牌，如「SO NICE」與「小三美日」等，甚至包含北中南商圈門市、全台各地街邊小店，各類型商家皆為91APP服務客戶，至今累積合作客戶總數突破1萬家。

當租金高漲、疫情衝擊、電商殺價競爭下，率先佈署虛實融合數位轉型的新零售商家，透過「實體電商」模式，在OMO循環帶動下不僅穩住營運降低衝擊，還創造出雙位數的業績成長。消費者透過購物官網、APP、門市體驗等和商家多次互動，更提升黏著度，相較過往消費頻次成長2倍，總消費金額亦成長1.6倍。當OMO正向循環建立，線上業績的成長，不僅不會犧牲門市業績，反而成為實體商家重要的營收活水，91APP也見證許多「實體電商」爆發的成長效益。

(時報資訊)