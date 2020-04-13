聯發科(2454)首季在新冠肺炎疫情衝擊下，財報表現挺住，首季營收超越財測預估，預計第二季在大陸市場已經陸續復工、解除封城，聯發科第二季營運可望相較第一季持續回穩，聯發科今股價相對大盤持穩，力拼站穩盤上小漲，股價最高達353元，收復5日線。

第一季除農曆年工作天數減少外，大陸市場又因為新冠肺炎疫情導致延後復工，加上消費市場疲軟，在此多重考驗下，聯發科第一季財報依舊腳初步錯成績單，單季營收608.63億元、年增加15.44%，超越財測所訂的550億~602億元。

展望第二季，因為大陸市場陸續復工，也解除封城令，終端市場將明顯回溫，且大陸品牌智慧機也多端出5G旗艦機新品，將帶動聯發科天璣系列產品拉貨，由於5G產品毛利率高於平均，將拉升獲利表現；至於4G產品方面，則因為印度等新興市場目前仍多處於鎖國，經濟市場停擺，聯發科4G產品以新興市場為大宗，又以印度市場占比最大，故第二季發貨狀況還須視疫情的發展，目前產業能見度仍有待觀察。

聯發科3月營收228.24億元、月成長25.27%、年成長2.27%，創下近6個月以來新高；累計第一季608.63億元、年增加15.44%。

除疫情衝擊外，美中關係也持續緊繃，美國將對華為祭出更強硬得禁售令，華為儘管在旗艦機產品上皆使用自家海思麒麟晶片，但在其餘中階、入門機上，還是多向外採購，此舉多較有利於成本結構，但因為美中關係緊張，市場也看好，華為勢必會減少向美國高通的下單，轉而將訂單下給三星或者是聯發科，屆時聯發科也有機會在轉單效益下有所發揮。

(時報資訊)