彭姓男子澄清假訊息。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

龜山楊姓男子散播封院假訊息。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

龜山楊姓男子澄清封院假訊息。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

觀音區楊姓男子散播假訊息。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

觀音區楊姓男子散播假訊息。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

新冠肺炎全球大流行，桃園地檢署整合「防疫處理小組」及「查緝民生犯罪聯繫平台」，嚴辦假訊息，包括楊男稱桃園疑似病例至少60起、住宿某賓館，彭男看到SNG車就說該醫院有新冠肺炎患者，就連楊男回覆案34醫院疑在林口的新聞、稱封院就該公布，都吃上官司，被檢方要求在社群網站張貼澄清訊息，以正視聽。

24歲楊性男子2月21日晚上，在社群網路論壇上，散播「桃園疑似病例約有60起至少，尤其以中壢平鎮一帶居多」、「該名患者在全家隔壁的賓館住宿及逛過附近很多店家包括用餐，請近期到過中壢車站的密切注意一下身體健康」等不實訊息。

43歲彭姓男子2月23日晚上，見桃園某醫院前有SNG車及穿防護衣者，未經查證即在網路社群臉書上發文稱：「剛在○○醫院看到，有武漢病人送到這，還有一堆穿隔離衣的」不實訊息。

28歲楊性男子2月29日下午，在網站Yahoo！新聞標題「談案34醫院群聚事件，陳時中意外說出地點在林口」的下方，公開留言：「都有封病院的新聞了，為什麼不能直接說哪邊有問題？」

桃園地檢署依高檢署指示，整合「防疫處理小組」及「查緝民生犯罪聯繫平台」，針對散播嚴重特殊傳染性肺炎不實訊息者，依法嚴辦、速偵速結，檢方認為3男都涉犯散播不實訊息，足以損害公眾對於疫情認知的正確性，且28歲的楊男涉案時，「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」已實施，但檢方考量3人都坦承不諱、深切悔悟，並依指示在網路張貼澄清及道歉訊息，均獲緩起訴處分。

桃園地檢署強調，流行疫情或防治措施等相關資訊均由中央流行疫情指揮中心統一對外公佈，民眾接獲來源不明或未經證實的疫情資訊時，可撥打防疫專線1922查證，或向各地衛生單位洽詢，千萬不要道聽途說，隨意散播假訊息，尤其2月27日起正式施行「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，民眾散播疫情謠言或不實訊息，已提高刑責，將可處3年以下有徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金，呼籲國人切莫以身試法。

(中時 )