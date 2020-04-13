民進黨台中市議會黨團13日召開記者會，要求台中市政府教育局整合線上教學資源，並盡快將軟硬體設備就緒，以因應可能發生的大規模停課。現狀因大規模遠端教學尚未實施，很多問題也要等到實際使用才知道，教育局應做好準備，隨時跟上第一線教學的需求。

民進黨團幹事長，市議員林德宇說，全面禁用Zoom視訊系統後台中市各學校部署歸零，不過同樣情形卻未發生在台南市，只因台南市早已預先準備，同步協助教師使用備案，確保ZOOM的資安疑慮後能無縫接軌。其他縣市已經預備好取代ZOOM的視訊系統。新加坡教育部也發布ZOOM禁令，ZOOM的禁用，已是明確的事實，問題是在那之後的教學方案，台中市準備好了沒？

市議員江肇國說，目前仍有許多弱勢學生，基本的硬體設備都還有欠缺。況且，只是得到硬體還不夠，軟體的配置，及網路的穩定性如果有欠，同樣無法讓學生好好上課。線上教育的成效，很大部分依賴線下資源的供應，因此也要考慮學生家裡的網路使用環境，是否能配合遠距教學。

市議員黃守達指出，資訊安全應分散風險，有民眾仍然認為ZOOM系統方便，上課內容沒有不能公開。但是Zoom被發現有許多資安漏洞，包含將用戶分析數據傳送到其他平台、點到點通訊未加密、用戶隱私資料極可能被回傳中國等等，駭客更可能利用其漏洞入侵用戶電腦、甚至散播令人不安的圖片、破壞會議的進行。台中市教育局，應採取更多措施與作為，確保教學能有更全面的學習環境。

市議員邱素貞說，目前市府提供的無線網路SIM卡只有中央給的2200片做居家檢疫之用，如果發生大規模停課，是否足敷使用？線上教學的網路流量，伺服器是否能負荷？好不容易準備好的教學資源，如果遇到大當機，全部變成白費功夫。

王立任強調，很多大學已進行線上教學，台中市應超前部署，社會問題，頻寬問題，都是挑戰。不是每一個學生都有網路，應及早跟電信業者協商。以及清寒學生的設備建置、補助。未來補課方式都是問題，實體補課與線上補課，可以雙管齊下，讓學校自由選擇，調配最適合學生的措施。希望台中市教育局能及早發現學校的問題。

林德宇要求，為可能發生的大規模停課進行壓力測試，台中市應舉行學校假停課日，試著讓師生理解相關操作方式。故應備妥所有教學資源，除了被動接受捐贈，市府可以更積極建置，也應克服許多技術面的困難，應該做一個整合性的測試，確保未來問題發生時，能夠妥善因應。

(中時 )