隨着廣州市復工復產，針對一些國家認為大陸新冠肺炎數據作假，大陸工程院院士鍾南山反駁說，「若是假的就無法復工，但這個做不了假。鍾南山強調，要堅持往前走，出現感染馬上隔離，就不會繼續傳染或爆發。

廣州市人民政府昨日（12日）舉辦新聞發布會，鍾南山在會上指，復工復產的路要堅持往前走，不要因有個別感染，就走回頭路，否則經濟會受很大的影響。就許多國家之前對大陸有很多看法，甚至認為其通報的情況是假的，他反駁說：「如果是假的，那其實我們開不了工，這個做不了假，越往後越看到事實。」

鍾南山也說，若出現有個別感染，「不要覺得很不得了」。他認為，整個社會進程還是要往前走，不要因為害怕有個別傳染就走回頭路，不然民眾的生活以及國家的經濟會受到很大的影響。

不過，鍾南山也警惕，復工復產會導致傳染、接觸的機會更高，帶來更大的危險。他強調，要搞好防控，才能正常復工復產，「沒有搞好防控，不但不能復產，反而有可能停產。」

(中時 )