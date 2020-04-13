市場傳聞，華為啟動第二波智慧型手機砍單，將從4G手機擴大至5G手機訂單，藉此消化高庫存，預料全球晶圓代工龍頭台積電將受到影響，但隨後又傳出是台積電為了避險，才主動降低供給，無論如何，華為降低對台積電5奈米需求勢不可免。但根據供應鏈消息指出，雖然受到疫情衝擊，各大廠商仍擔憂搶不到台積電先進製程，華為砍單缺口被迅速補上。

台積電3月份營收達新台幣1135.2億元創下新高，Q1營收3105.97億元，只比去年Q4營收高峰3172.37億元季減約2%，新台幣營收表現略優於預期。

台積電法說會16日登場，外資圈普遍看待台積電Q2營收季減預期提高，主要是來自新冠肺炎疫情衝擊市場需求，加上庫存調整影響，全年年增期望值降至11％，外資提問問題也聚焦在7奈米、5奈米需求，以及3奈米製程的研發進展，與過去對先進製程的期望相比，更多的是對於市場投單狀況。

不過，根據《經濟日報》報導，雖然華為砍單造成產能缺口，蘋果先前已經向台積電Fab 18廠追加至6萬片，如今傳出Q4再追加1萬片；NVIDIA、AMD也追加7奈米訂單。

先前供應鏈消息就傳出，蘋果將在今年5月開始量產使用台積電5奈米的A14處理器，但在新冠肺炎疫情衝擊之下，加上大陸手機組裝廠產能可能無法應付，預料量產時程延遞，整個真正投片時間將延至Q3下旬，整個季度將減少3萬片。

但如今又傳出蘋果追加1萬片訂單消息，並同樣是採用台積電5奈米製程加強版，據傳AMD更是每月包下2萬片訂單，同樣會在Q4到位。

(中時電子報)