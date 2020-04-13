新冠肺炎疫情蔓延，時序將進入5月綜所稅繳稅旺季，財政部長蘇建榮今於立法院質詢時表示，綜所稅申報期間將全面延長1個月，即從原本5月1日到5月31日，延長1個月到6月30日止，所有申報戶都適用。

立委賴士葆表示，幾天前就給予蘇建榮建議，要延長納稅的申報時間，給予民眾喘息空間，怎麼才幾天財政部態度丕變，痛批財政部要立委「擠牙膏」，要擠才有便民措施，財政部乾脆叫「牙膏部」。

蘇建榮解釋，考量目前疫情還不明朗，主要是中央防疫指揮中心建議，人與人之間要保持社交距離，為了疏散各地國稅局的報稅人流，上週已和行政院院長蘇貞昌報告，並獲得同意，所得稅申報全面延長至6月30日止；此報稅措施實施後，國內民眾1個月的報稅時間延長2個月。

蘇建榮同時呼籲，疫情期間民眾不妨利用網路申報，可以降低國稅局人潮壓力；因應報稅人潮，國稅局也有分流、維持社交距離、戴口罩等安全措施，

至於受疫情打擊的產業，尤其是中小企業受影響最大，賴士葆向財政部建議，營業稅應減免2％；蘇建榮表示，「目前不太可能」，因為我國營業稅5％已經是全世界最低，若減免2％等於減少1500億元的稅收，會影響統籌分配稅款的重要財源。

(中時 )