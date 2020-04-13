天氣冷颼颼，此時來杯熱熱的茶，一大口喝下去，總會讓人由心暖出來；此外，許多民眾為求方便，常飲用薑母茶、桂圓紅棗茶或黑糖塊等可用熱水沖泡之粉劑或濃縮塊，用來禦寒，不過這些即溶飲品往往含糖量爆表，一不注意就可能發福！

以市售黑糖老薑茶粉為例，一包20克含糖16.6克，含糖量相當於83%，桂圓紅棗茶粉含糖量更高達91%，遠高出熱可可的64%含糖量，若是每天泡一杯桂圓紅棗茶，相較每天泡等量一包28克的熱可可粉，一個月就多吃下45顆的方糖，相當驚人。

台灣流行病學學會常務理事、臺北醫學大學公共衛生學系特聘教授邱弘毅建議，部分補氣養身的食材可試著自己煮，不僅保有食材的甜味，也可避開經加工後需要加更多糖保持口感的疑慮。

然而，透過建立健康生活習慣與提升健康危險因子的認知，是預防慢性病的共通法則，不但能降低慢性病發生及死亡率，也減輕社會與個人的醫療負擔。

健康熱飲不妨自己做！中山醫學大學附設醫院營養師林杏純建議，每天可泡一杯熱茶或熱咖啡、煮兩杯豆漿、榨一杯果汁來解饞，每杯飲品盡量不額外添加糖，除了果汁需在室溫狀態下飲用之外，其他最好溫熱地喝。

不過，也要注意熱飲的溫度不可太高，世界衛生組織國際癌症研究機構的研究顯示，飲品溫度在65℃以上，即可能引發食道癌，過熱的食物會損傷食道黏膜，長期造成黏膜反覆性損傷，可能引發慢性炎症，進而增加癌變的可能，不可不慎。

天冷健康熱飲像是常見的桂圓紅棗茶、菊花枸杞茶都很適合，白菊花富含胺基酸，可抗病毒、增強毛細血管抵抗力作用，對於眼睛疲勞、視力模糊、頭昏頭痛都有幫助。適合混合在各種花草茶的薄荷茶，則是具鎮靜、提神、增強抵抗力、緩解感冒頭痛、開胃助消化、可消除胃脹氣或消化不良的養生好飲。

此外，熱桔茶也是個好選擇，其含豐富胡蘿蔔素、蛋白質和微量元素，金桔皮含有揮發性芳香油，對消化有緩和的刺激作用，有助於消化、止咳化痰、心血管及免疫系統之保健皆有助益。

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(中時電子報)