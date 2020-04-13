高市議會民進黨團主導發動連署，要求議會召開臨時會。（林宏聰攝）

高市議會民進黨團主導發動連署，要求議會召開臨時會，連署書13日已送進議會祕書長室。（林宏聰攝）

高雄市議會考量疫情，定期會決定延會，但民進黨執意要讓市長韓國瑜進議會備詢，發起跨黨派議員連署，超過三分之一議員要求加開臨時會，鎖定防疫紓困議題，請市府進行專案報告；民進黨團13日正式遞交召開臨時會連署書，依地制法規定，最晚23日就必須召開臨時會。

高市議會程序委員會4月7日開議，藍綠劍拔弩張，主席、副議長陸淑美甚至動用警察權擋住想要進入旁聽的議員，最後決定因防疫關係，定期會宣布延會，等疫情趨緩再召開程序委員會討論何時開議。

然而，綠營提出反制措施，獲25位民進黨議員及台聯吳銘賜、時代力量黃捷、林于凱支持，號稱「跨黨派」議員連署，要求召開臨時會，要市長韓國瑜率市府團隊進議會，針對防疫措施、紓困方案進行專案報告。

民進黨團13日上午開記者會，黨團書記長林智鴻說，全民對韓國瑜防疫印象只有手捧漂白水起來聞，韓有必要向市民說明市府防疫措施。

議員黃文益說，沒有一個地方政府對防疫像高雄市府一樣消極怠惰，高雄市府從頭到尾就是「拿香跟拜」，跟著中央政府腳步走，又走得心不甘情不願，尤其疫情對經濟衝擊，高市府完全束手無策，所以呼籲市府及國民黨團，進議會報告。

議員邱俊憲強調，不是開不開會的問題而已，定期會中有37億墊付案，必須經過議會審查同意，對比台北市府防疫預支預算7億，高雄只有9000多萬，不能只用災害準備金跟第二預備金因應，所以要求市府進議會，正式提出相關墊付、追加預算案。

議員高閔琳則表示，這段期間只看到韓國瑜宴請農漁會，到土雞城吃吃喝喝，對農漁民紓困方案不明，應該進議會面對質詢，好好說清楚。

時代力量議員黃捷痛批，韓國瑜會派人去遞狀聲請停止執行，表示還戀棧市長位子，就應該好好來議會備詢，而非忙著遞狀、沒有時間來議會，呼籲韓國瑜主動請辭，不然就來議會備詢。

民進黨團幹市長陳致中指出，根據地方制度法34條，1／3以上議員連署，議長應於10日內召開臨時會，黨團提案將臨時會時間列為4月20日至29日，讓議會也有準備時間，防疫攸關性命，為了市民，一定要開臨時會。

民進黨議員開完記者會後，一起將連署書送達議會祕書長室。祕書長黃錦平依法收案，並表示馬上收發掛號，送議事組簽辦，依地制法規定，最晚10天內一定要開臨時會，但他強調，新冠肺炎疫情期間，還是有些防疫措施，請議員能夠體諒；一旁的陳致中馬上答應，「防疫措施，一定全力配合」。

對於議會可能召開臨時會，高市新聞局長鄭照新說，市府態度一貫，專心防疫，尊重議會自主，市府配合議會最後決議結果。至於防疫預算，他表示，市府目前紓困方案皆使用二備金和災防金，以及經發局相關基金，暫時還沒有追加預算的請求。

(中時 )