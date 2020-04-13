大陸財富雜誌13日公布「2020年中國最具影響力的50位商界領袖」，阿里巴巴創辦人馬雲即使已退休，但仍勇奪最具影響力商界領袖第一名。而華為創辦人任正非居第二，比亞迪董事會主席王傳福、騰訊創辦人馬化騰、字節跳動全球首席執行官張一鳴則分居3～5名。

財富指出，作為阿里巴巴的創始人，馬雲把公司帶到了一個前所未有的高度：2020年2月，阿里巴巴在美股的市值一度突破6,000億美元，成為美股市值第五高的公司，僅次於蘋果、微軟、亞馬遜和谷歌。

馬雲更加成功的一點在於，他勇於建立一個可延續的公司治理體系。現任阿里巴巴首席執行官的張勇是馬雲價值觀的繼承者，交棒體現了馬雲在商界的另一種影響力：他認為製度和文化才是阿里巴巴能夠成為一家102年公司的根基，而並非創始人的一己之力。

任正非部分，財富表示，他從來沒有這麼高頻次地接受過媒體專訪，一整年他都保持著極高的曝光度。無論是從亞洲、歐洲、美洲還是非洲來的記者，都受到了他與華為的熱情招待。在這些訪談裡，任正非一邊對美國釋放善意，一邊也柔軟地表達著作為華為創始人、掌舵者與精神領袖，在受到巨大政治與經濟壓力時按捺不住的強硬。

任正非的影響力已經無需借用他的企業來進行註釋，相反在企業遇到危機時，他一面以老驥伏櫪的姿態站到前台進行公關遊說，一面加緊了華為在重點領域的研發節奏，從晶片到手機操作系統，再到HMS（華為移動服務），加上向「少年天才」們拋出的高薪橄欖枝，任正非與華為在史無前例的政商漩渦中心盡力控制著這艘大船。

此外，財富指出，張一鳴領導的公司所進行的國際化可能是近年來中國企業在國際市場上最成功的一次「反向佔領」。近兩年，全球化受到挑戰，中國公司的海外擴張減速；2020年，當美國與華為的政商關係激化時，國際化的話題已經慢慢淡出了語境。

但正是在這個時候，字節跳動抓住Z世代人群的機遇，再升了一個新維度的戰場上，迅速拿下了多個海外市場，尤其是對中國公司來說最難進入的美國市場。截至去年11月，抖音海外版Tiktok在全球範圍的下載量約為15億次，其中美國市場貢獻了1.24億次，比Facebook、Instagram、推特和YouTube等社交平台更吸引美國青少年。

(工商 )