去年3月由保三總隊和海關聯手破獲國內史上最大宗1.5公噸毒品走私案，橋頭地院卻查出毒梟以1000萬元賄賂警方，以便從越南用貨櫃夾藏毒品；收賄員警不知道毒梟在貨櫃中另外多夾藏500公斤毒品，最後不但沒拿到1000萬元、丟了工作，更被重判12年有期徒刑。

判決書指出，毒梟林夏舟2018年底與保三總隊員警吳駿卿達成協議，以1000萬元代價幫忙報關，在事成後付款；走私的物品則是1公噸的「毒品先驅原料」。吳駿卿建議他冒用海關績優廠商名義進口貨櫃，以避免被海關開櫃查驗。

林夏舟於2018年12月將這批毒品運以貨櫃從越南運來台灣，但被退運；去年1月又再度闖關，而且還瞞著吳駿卿，又多加了500公斤毒品，總共有1.5公噸之多；沒想到走私過程並不像計畫一樣順利，反而被保三總隊、海關當場查獲。吳駿卿得知之後立馬通知林夏舟的販毒集團、沈男，讓他們棄毒潛逃。

吳駿卿最後不但沒有收到林夏舟答應給的1000萬元，還丟了工作，並被橋頭地院依《貪污治罪條例》違背職務期約賄賂，重判11年有期徒刑、應執行12年、褫奪公權8年。林夏舟則犯運輸第二級毒品罪，被判有期徒刑11年、褫奪公權3年。沈男則被依偽造私文書罪，處有期徒刑6月，可易科罰金18萬元。

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(中時電子報)