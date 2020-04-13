M17集團2020年將大刀闊斧進行調整，從全球佈局、新人才引進、組織整併、產品調整、開發新客戶、調整財務結構等，全球展開全新佈局。繼美國Scopely頂級製作人克里斯·帕斯利(Mr. Chris Pasley)跨界融入經營團隊加入全球產品開發團隊，並將利用全球疫情這段時間，加強台灣、日本、美國的市場擴增，M17集團將更加務實的求取完善的產品、組織、市場、財務成熟企業營運機制。

M17集團指出，全球佈局與營運優化，第一波從產品發展、營運團隊調整開始，第二波除持續進行營運團隊調整外，集團平台資源整併與市場重新思考，調整涵蓋M17集團所有公司與品牌，包括17 Media、HandsUP舉手電商、Paktor交友軟體及MeMe直播。

M17集團表示，從成立17 Media到成立M17集團快速發展的這5年，從10人的團隊到今日全球800人的團隊，在各地市場具有極佳發展優勢，總裁Hirofumi Ono小野裕史上任後，希望擴大優勢，2020年上半年是集團重大轉型年，最終目標打造一個精實營運全球化跨國企業，帶領公司擺脫新創公司經營方式，保留創新、快速、多元特性，加入全球企業經營思維。

集團以「Empower Artist Entertain the World」為集團願景，強化多元內容，同步優化平台，提供不同以往的社交與娛樂模式，全球市場一併同步躍進，健身、慢跑、畫畫、樂團、電競、烹飪、醫療諮詢、Cosplay，素人主播展現各種生活嗜好、專業，快速抓緊遠距內容消費趨勢，讓互動更有趣，更多元，打造全球「斜槓娛樂經濟學」。目前在節目製作上，也將推動新節目與新內容型態。

另外加入電商，加強賣貨主播進入17直播生態圈，包括台灣和日本，並繼續提供跨社交媒體同步直播賣貨及時收單的科技，助力電商直播化，拓展社交化的新經濟趨勢。

(時報資訊)