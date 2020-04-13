民進黨市黨部主委改選全面展開！台中市議員李天生基於對民進黨的責任和使命，回應各界的期待，13日登記參選民進黨台中市黨部主委選舉；李天生指出，希望和全體黨員同志一起奮勇邁進，爭取2022重新執政，並以「市長當選、議員過半」為目標。

李天生指出，民進黨雖然贏得總統及國會選舉，但是不分區立委由18席減為13席，政黨票流失近56萬票，台中市也沒有倖免，民進黨得票數54萬803票，輸給國民黨55萬6865票；位居中部領頭羊地位的台中市，目前市府由藍軍執政，議會席次綠營屈於劣勢。

李天生說，2022年地方大選，將是民進黨全體黨員同志面臨的嚴苛挑戰，如何凝聚向心力、加強組訓、培養基層幹部人選、佈局選戰，贏取勝利的冠冕，是台中市黨部無法迴避的責任和重擔，黨部主委更是扮演關鍵的角色。

李天生表示，他受到民進黨栽培和提拔，長期奔走基層，爭取廣大民眾認同和支持，為民進黨開彊闢土；他擔任1屆縣議員、3屆市議員、3任黨團總召及2020年小英競選總部決策委會總協調；在這些歷練下，已經成功武裝自已，願意接受更嚴厲的挑戰。

李天生強調，基於對民進黨的責任和使命，回應各界的期待，決定登記參選民進黨台中市黨部主委選舉，希望和全體同志一起奮勇邁進，爭取2022重新執政，並以「市長當選、議員過半」為目標，共同為台中市開創更美好的未來。

(中時 )