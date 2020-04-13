▲南開科大校長許聰鑫（左）前往學生宿舍關切學生在網路學習平台學習的情況。（提供／楊樹煌南投傳真）

南開科技大學為落實教育部服務學習方案，提升學生從事志願服務工作的專業知能，推動「服務學習訓練」的教育研習計畫網路學習平台，在落實防疫高標準的同時，鼓勵約500名學生完成服務學習志工訓練課程，校長許聰鑫至表欣慰，並鼓勵學生都能發揮陽光利他精神。

南開服務學習課程的講師們，在防疫期間，特別錄製教學課程影片，改以視訊學習，內容相當多元，除以專業學理介紹志願服務相關內涵、法規、發展趨勢等，更透過照片、紀錄片及真實的案例等生動活潑的教學方式，引領同學進入志願服務工作的真實面貌，為同學建立擔任志工的正確觀念及態度。

南開科大今年首度試辦的路服務學習的志工訓練課程，包括志願服務的內涵、志願服務倫理、志願服務發展趨勢、志願服務法規的認識、快樂志工就是我及志願服務經驗分享等項目，引領同學認識志願服務工作的真實面貌，為同學建立擔任志工的正確觀念及態度。

參加的同學表示，視訊講課精彩，不僅使他們收穫滿滿，開拓人生新視野，更翻轉原本對志願服務工作狹隘的認識。並體認到原來要成為好的及合格的志工，不僅要有熱忱，還得俱備專業知識及正確態度，非只一味去把善意強加在他人的服務上，而忽略了被服務者真正的需求，同時在提供服務過程中也要學習保護自己，從中持續發掘熱情與學習，才能成為有持續力的快樂志工。

該校校長許聰鑫指出，南開校方規劃志在八方精神推動計畫，推展全方位的志工學習，運用學生知能及技能，結合學校現有特色與環境資源，透過特殊訓練，希望參與學生都能關懷社會、服務大眾，落實學習與服務相結合的理念，期待每位同學在擁有志工證時，一輩子也都能發揮陽光利他的精神，服務社會。

(中時 )