自行車族群受到歐洲疫情擴散影響，銷售普遍不如預期，其中，巨大（9921）3月合併營收年減二成。上周五在三大法人同步賣超下，巨大今（13）日開盤、股價表現疲弱不振，一度重挫逾4％，目前跌幅仍超過3％；美利達（9914）因3月營收逆勢成長，早盤一度開出紅盤，不過，目前股價也已由紅翻黑。

巨大集團3月合併營收46.16億元，年減20.02％；第一季合併營收133.21億元，季減15.45％、年減8.99％，這也是巨大近10季以來、季營收首度衰退。

巨大表示，自3月開始，隨著疫情迅速在歐美國家擴散，許多國家開始實施封城，要求民眾不要上街，包括義大利、西班牙、法國、英國等國家，大多數的商店紛紛暫停營業，嚴重衝擊歐洲自行車零售市場，造成捷安特歐洲公司3月份銷售明顯下滑；捷安特美國公司仍有不錯的銷售表現。

至於亞洲市場，除捷安特中國公司呈現微幅減少外，捷安特台灣公司、日本公司及韓國公司，首季整體銷售都有成長。

(工商 )