新冠肺炎疫情持續，近日境外移入確診暴增，目前武漢上海包機回來民眾要集中檢疫，歐美回來民眾卻沒有，引發爭議。對此，資深媒體人李艷秋表示，台灣此次防疫廣受國人支持和國際好評，在第一時間就阻絕大陸人士來台並斷絕兩岸交通，是獲得首勝的重要因素，現在歐美是重災區，既然有武漢包機滴水不漏的經驗，對歐美班機沒有理由輕輕帶過，若在第二個戰場失手，就「前功盡棄」了。

李艷秋在臉書撰文提及，住家管委會突然通知，有一對住戶從美國回來，將居家檢疫14天。消息一出，群組就炸鍋了，並質疑「為什麼不去住旅館？」「他們可以不坐電梯嗎？」等。管理員則向住戶報告，居家的兩人坐防疫計程車回來，飛機上全程穿防護衣，回到住處立即關門，垃圾有專人前來處理，里長每天不定時檢查行蹤，大家才暫時沒了聲音。

李艷秋表示，這件事沒法說是非對錯，回來的人自己緊張得半死，一架紐約毒班機已經有11人確診，十多個小時處在密閉空間絕對高風險；其他住戶當然有理由緊張，有些老舊大樓空調、管線都全樓攪在一起，萬一居家的人確診，別提有多嚇人了。可以想見這14天每個人都神經緊繃，好像共同聆聽宣判的感覺。在不安、擔心、恐懼中，大家的疑問是「歐美回來的人，為何不比照武漢包機集中隔離，卻讓他們各自回到社區增加感染的機會呢？」對付病毒，只能有一個標準，沒有例外或僥倖，把武漢包機和紐約航班的防疫方式做個比較，就知道民眾的疑惑不是沒有道理。

李艷秋提及，武漢包機三班761人，全程穿防護服，所有乘客普篩，集中隔離14天，確診1人；紐約班機一班336人，沒有穿防護服，只有5人採檢，居家檢疫14天，已確診11人。比較兩處疫區的數字，武漢包機和紐約航班先後在3/30及3/31抵台，那時大陸有8萬2千多病例，美國是16萬多例；是大陸的兩倍，我們卻用完全不同的標準對待。她說若對武漢的做法是對的，對紐約班機的措施就是不足的；如果對歐美航班的做法是對的，對武漢的作法就不必要。這是簡單的邏輯問題。

李艷秋認為，在紐約航班11人確診之後，指揮中心從4/11開始，才對機上其他331人進行普篩，但對歐美航班仍然有症狀才檢測。因為現在防疫最大，許多應該透明的問題，都被不要扯後腿給掩蓋掉了，所以到底是篩劑不足？人員不足？檢測工具不夠快？集中隔離處不夠多？還是有「難言之隱」的政治因素？

李艷秋指出，台灣此次防疫廣受國人支持和國際好評，在第一時間就阻絕大陸人士來台並斷絕兩岸交通，是獲得首勝的重要因素，現在歐美是重災區，也不過短短十多天，美國病例飆到55萬，2萬多人不治，南韓已經宣佈從4月13日開始，對所有美國入境旅客實施普篩，而我們仍在瞻前顧後，不知在考慮什麼？既然有武漢包機滴水不漏的經驗，對歐美班機沒有理由輕輕帶過，如果在第二個戰場失手，就前功盡棄了。「今天不做，明天就會後悔；紐約毒班機出現時，我們應該已經後悔了」。

(中時電子報)