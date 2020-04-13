新冠肺炎疫情延燒，新北市議員劉美芳、王威元、廖先翔與宋雨蓁13日舉行記者會，呼籲新北市府提供轄內社會住宅承租戶租金優惠，若因疫情放無薪假或失業，應給予免租金，也該調降4到6月社宅租金30％至50％，若疫情影響持續，則整年度租金免除2個月，助弱勢民眾度過難關。

王威元指出，中央提出很多紓困措施，中央所有的林口社會住宅，店鋪全部減租50％，但對樓上住戶卻是要等到確診，才願意提供20％租金減免，比例失衡。

廖先翔則說，現在國家提出的紓困方案，都是針對企業，但對基層民眾紓困卻很少看到，他認為，救急不救窮，這次疫情嚴重的職業主要有觀光、基層服務業，這些市民平常薪水就不是很高，存款也不多， 疫情不是今天才開始，也希望紓困方案能回溯到4月1日。

劉美芳說，民間都有許多房東都已減租，希望與房客一起度過難關，更何況是政府單位應該盡快伸出援手。

宋雨蓁說，社會住宅成立本來就是要幫助弱勢族群，在這過渡時期累積財富能量，但社宅住戶若有被催繳紀錄，磁卡就有可能被消除，希望市府盡快協助住戶。

城鄉局副局長江志成回應，社宅住戶受到疫情影響種類有多少，可能是無薪假、失業，目前城鄉局已展開調查，另市府財政影響仍要評估，會盡快在完成後，提出優惠方案，協助住戶度過疫情難關。

(中時 )