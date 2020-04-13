金芭黎舞小姐揭發台商染新冠肺炎被封「護國舞小姐」，卻因舉發遭業界封殺而失業，引發「吹哨者保護機制」熱議，桃園市長鄭文燦13日力挺吹哨者，認為應該受保護而非歧視，強調疾病不該被賦予道德的色彩、不該被標籤化，桃園酒店女公關交代活動史，也該受到支持和鼓勵，「疾病才是我們的共同敵人！」

鄭文燦表示，「護國舞女」是全台第一個吹哨者，她願意挺身而出，應該得到保護，不應該受到歧視，他認為疾病不應該被賦予道德的色彩，生病的人、感染的人都應該獲得照顧、得到祝福和支持，任何一個確診個案都應該要受到關懷，受隔離的民眾也是一樣要給他支持，不應該被標籤化。

鄭文燦也提到案379，酒店女公關的職業身分，讓外界有太多的渲染跟報導，他認為沒有必要，無論身分或職業都有可能染病，確診病患交代活動史，是幫助自己、也是幫助其他人，尤其涉及隱私問題更需要講出來的勇氣，每個確診病患都該給予最大精神支持和鼓勵，畢竟疾病才是我們共同的敵人，要共同來面對，任何疾病、任何感染都應該得到保護、照顧和支持，不應該被標籤化或歧視。

鄭文燦也提到，接觸史追蹤很徹底，是台灣防疫成功的重要因素，在衛生局和警察局努力下，酒店女公關也完整交代活動史，他強調女公關工作活動範圍在台北市，桃園跟台北的警察單位疫調時，把可能的接觸的民眾都匡列出來，由中央疫情指揮中心決定哪些要居家隔離，隔離100餘人，目前桃園主要的是她的家人，至於匡列在台北工作、住在桃園的人，市府也會事後持續追蹤。

(中時 )