台中市政府警察局第四分局大墩派出所警員蔡易修與詹委琳，日前擔服巡邏勤務，於15時許接獲玉山銀行通報52歲的余姓女子，疑似遇到詐騙集團，在臨櫃欲匯款美金5400元(新臺幣16萬3000元)，銀行行員深怕余姓女子遭詐騙，同步通報警方前來協助勸說。

警方指出，當蔡姓警員抵達玉山銀行，經了解余女數月前在臉書上，認識1位自稱「Thomas」的男子，於丹麥從事船長的工作，該丹麥男網友於網路上對余姓女子噓寒問暖，成為無微不至的暖男讓余女心房頓開，把他當成感情傾訴的對象。

一段時間後該名男網友傳訊息向余女表示，因其在海上行船有一緊急包裏需要余小姐代收，但因運費不足，需要先匯款美金5400元至快遞公司；余姓女子不疑有他，立即至玉山銀行匯款，經玉山銀行陳姓行員關切發現事不單純，通報警方一同極力勸說、規勸余姓女子勿陷入感情詐騙的陷阱，余姓女子才徹底恍然驚醒，深深感謝警方及銀行行員及時阻詐之辛勞。

大墩派出所長葉信良表示，民眾對於網路感情詐騙應提高警覺，避免淪為詐欺案件的被害者，秉持「1聽2掛3查證」原則，若有任何疑問可打165反詐騙諮詢專線或撥打110尋求警方協助。

(中時 )