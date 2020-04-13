受到疫情衝擊，有的電商趁勢而起，有的卻因資金跟不上擴張速度，在疫情中，被沖刷擊倒。此前堪稱生鮮電商界巨頭的呆蘿蔔，2019年7月曾獲得高瓴資本、晨興資本總額6.3億元（人民幣，下同）融資，近期，卻申請破產重整。

為給大眾一個解釋，呆蘿蔔去年11月23日發布公告稱，之所以發生此類危機事件，主要是因為公司擴張速度過快。據了解，呆蘿蔔成立於2015年，短短4年後的輝煌時期，大陸全部門市數量便超過1000家，爆紅程度可見一斑。

但融資到位的速度遠不及其擴張速度，因此，在沒有資本支持的情況下，瘋狂擴張的呆蘿蔔遭到反噬，龐大的成本需求拖垮了並不牢固的資金鏈；資金鍊斷裂後，呆蘿蔔急於補救，只得大量關閉線下門市，拖欠供應商的款項也未能及時償還。

而就在大眾以為呆蘿蔔會暫停營業對內部進行調整時，呆蘿蔔又在11月24日發布將逐步恢復辦公的公告。據電商頭條於今年3月12日透露的消息得知，2019年12月，在政府的協調下，呆蘿蔔重啟了70家門市，以便繼續營收，自我拯救。

可惜，一場疫情對強打精神的呆蘿蔔造成了嚴重衝擊，該公司還是沒能撐過2020年；今年3月6日，合肥中級人民法院已經受理了呆蘿蔔（安徽菜菜電子商務有限公司）的破產重整申請；不過，申請破產重整後的呆蘿蔔依然在正常運營，雖然旗下門店並未全部開張，但有上百家店在向市民供應蔬菜。

究其原因，主要是因為呆蘿蔔申請的是破產重整而不是破產清算，因此，依舊在堅持運營的呆蘿蔔想要法院以及投資方、債權人方看到該公司具備重整的價值和意義；重整後的呆蘿蔔有望捲土重來，但其一旦被認定為沒有重整的價值，很有可能會步入清算環節，而原公司被註銷登記後，呆蘿蔔恐再難翻身。

目前，疫情雖然和緩，但後遺症正逐步顯現，百工百業要面對的課題，已從「如何在疫情中生存」轉向「如何重新點燃消費者的消費熱情」與「穩步發展」，是成是敗，考驗著企業發展策略的穩定度。

(旺報 )