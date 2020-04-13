《泰晤士報》報導，英國財政大臣薩納克（Rishi Sunak）在內閣會議上表示，英國4～6月季度的國內生產毛額（GDP）可能下挫多達30%。

報導指出，儘管新冠肺炎疫情仍籠罩英國，部分英國內閣官員已經開始呼籲政府放寬封鎖禁令。

薩納克預估英國第二季GDP可能萎縮25%～30%，報導並指出，有10位部會首長建議下個月就放寬封鎖措施。一名部長表示，重要的是我們不會因封鎖而造成更大的損害，我們計畫再封鎖3周，然後就可以開始放寬限制措施。

(時報資訊)