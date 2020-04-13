《國際經濟》閣員喊鬆綁封鎖 英財長估新冠危機恐令GDP跌30％ 11:082020/04/13 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《泰晤士報》報導，英國財政大臣薩納克（Rishi Sunak）在內閣會議上表示，英國4～6月季度的國內生產毛額（GDP）可能下挫多達30%。 報導指出，儘管新冠肺炎疫情仍籠罩英國，部分英國內閣官員已經開始呼籲政府放寬封鎖禁令。 薩納克預估英國第二季GDP可能萎縮25%～30%，報導並指出，有10位部會首長建議下個月就放寬封鎖措施。一名部長表示，重要的是我們不會因封鎖而造成更大的損害，我們計畫再封鎖3周，然後就可以開始放寬限制措施。 (時報資訊) #封鎖 #英國 #GDP #放寬 #薩納克 也許您會感興趣 推薦閱讀 義大利、西班牙 考慮緩步解封 04:092020/04/10 全球財經 野村估：陸首季GDP年減9％ 04:092020/04/10 全球財經 《台北股市》庫藏股限制有條件鬆綁 25家上市櫃適用 08:192020/04/10 財經 經濟學家示警美經濟已衰退 明年底前少250萬個就業機會 04:092020/04/11 財經要聞 商總疾呼紓困3.0 速發消費券5千元 04:102020/04/11 財經焦點 樹上驚現耶穌受難身影 居民瘋狂朝聖 09:342020/04/11 時事 4月17日 非典數據疫波波 衝擊GDP成長 04:092020/04/12 財經要聞 義大利封城1個月 經濟損失470億歐元 16:232020/04/12 財經 英國Q2GDP恐萎縮30％ 有官員呼籲：放鬆管制救經濟 09:322020/04/13 兩岸 外國遊客無視禁令外出 遭印警罰抄500遍「對不起」 10:472020/04/13 國際 財經熱門新聞 萬點不崩？專家：若爆2大警訊 散戶快逃命 - 財經 注意！台股門神曝警訊 散戶這周要小心了 - 財經 小廠活不下去？華為：手機業未來剩3家在玩 - 財經 台積電5奈米太誘人！ 華為砍單缺口大咖急補上 - 財經 報稅者注意！報稅期限全面延長到6月30日 - 即時 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。