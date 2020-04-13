閎暉(3311)董事會決議，子公司旭榮(深圳)所屬工廠將進行逐步減產，現有訂單消化完畢後依法關廠，盼藉此樽節成本支出，力拚將營運結構轉向小而美，儘管預估將衝擊第一季EPS達6.05元，但市場對此精簡成本動作反倒給予正面回應，股價連續拉出兩根漲停板，今盤中再度以24.3元鎖住漲停。

受到手機產業自2013年起快速轉型，按鍵業務快速萎縮，閎暉2016年起，連續4年呈現虧損，每股分別虧損0.61元、0.46元、0.19元以及0.24元，閎暉雖積極轉型，轉向智慧鎖模組、汽車3D玻璃車用鑰匙、玩具、網通等跨產業新產品，但依舊無法彌補手機按鍵產業的快速沒落，加上今年適逢新冠肺炎來襲，再度重擊產業消費市場，故閎暉決議子公司旭榮(深圳)所屬工廠將進行逐步減產，現有訂單消化完畢後依法關廠，透過精簡公司支出，改善營運體質，惟此關廠決議，預計將衝擊閎暉第一季EPS達6.05元，但實際金額仍需待會計師核閱。

未來閎暉仍以機構整合元件、汽車零組件兩大類不同產業與產品為發展方向，機構整合元件方面，將持續耕耘穿戴式產業及智慧手錶錶帶模組、智慧鎖模組、網通零組件及發光模組等領域；汽車零組件方面，除了穩健獲利的汽車內裝機構零組件，也開發內裝機構新技術。

另外，在產能上，閎暉也將重新分配資源，並擴大投資在台灣廠與馬來西亞廠的新技術發展與產能擴增，健全營運體質。

(時報資訊)