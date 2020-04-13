台積電(2330)將於16日(本周四)召開線上法人說明會。台積公司第1季營收表現優於預期，美系外資認為台積電營收有撐，主要是5G及高效能運算應用提供營運動能，重申買進投資評等。

美系外資發布研究報告指出，台積電今年第1季營收約新台幣3106億元，優於預期；晶圓代工廠的規劃與生產周期較長，台積電第1季未受疫情影響。美系外資看好5G及高效能運算相關應用是台積電主要成長動能，重申台積電買進評等與目標價305元。

美系外資關注台積電今年營運三大焦點，首先為台積電對成長展望及資本支出計畫，其次，在疫情影響下，台積電能否扮演更積極的角色，協助控制產業供需風險；第三，美國可能祭出新一輪出口管制措施，台積電是否已評估影響並提出因應之道。

台積電第1季營收新台幣3105.97億元，表現優於預期，但受疫情影響，部分法人預估台積電第2季業績將趨緩，台積電今天股價在平盤279.5元震盪。

台積電10日公布，3月營收創新高，達1135.2億元，月增21.5%，第一季營收3105.97億元，超越原訂3049.8億至3079.7億元目標，季減2.09%，年增42%，為歷年次高。

台積電將於16日舉行線上法人說明會，法人密切關注台積電第2季業績，以及今年營運目標及資本支出計畫是否有調整。台積公司先前樂觀看全年營收成長幅度將達17%，資本支出金額也將創150億至160億美元新高。

(時報資訊)