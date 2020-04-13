受惠於5G基地台、網通設備及伺服器需求強勁，銅箔基板廠—聯茂(6213)、台光電(2383)、騰輝-KY(6672)及台燿(6274)，以及銅箔廠—金居(8358)第1季業績表現不俗，由於客戶訂單穩定，法人預估，聯茂、台光電、金居及騰輝—KY第2季業績可望優於第1季，今天盤中股價股連袂走高。

儘管第1季有新冠肺炎疫情導致大陸地區延後復工因素干擾，銅箔及銅箔基板廠卻因近幾年產品佈局發酵，營運未受到太多衝擊，今年聯茂、台光電、騰輝-KY、台燿及金居更因大陸地區全面復工，且5G基礎建設、遠端工作教學帶動伺服器及網路備需求強勁，客戶積極補庫存，帶動5家公司3月合併營收同步攀高。

聯茂大陸無錫、東莞及江西三個廠區自2月復工後，復工率快速拉升，在客戶訂單湧入下，帶動公司3月合併營收達24.16億元，月增51.85%，年成長25.04%，累計第1季合併營收為56.17億元，年成長6.12%，在訂單湧入下，聯茂預估，第2季業績會比第1季好。

受惠於高階材料出貨放量，台光電第1季營運未受到湖北黃石廠區曾因大陸新冠肺炎疫情停工至3的影響，3月合併營收回升到21.68億元，月增22.07%，年成長18.57%，為今年單月新高，累計前3月合併營收為59.08億元，年成長16.51%。

台光電近兩年將產品重心從智慧型手持產品延伸至伺服器、5G基站網通設備，成果於去年第4季開始顯現，目前台光電已通過全球5G網通設備主要品牌及電信商認證，並獲得全球前3大ODM及OEM客戶等多項新案，隨著台光電在5G資料中心、伺服器及交換器高階材料市佔率提升，台光電表示，第2季業績可望較第1季成長。

由於新冠肺炎(COVID-19)帶動呼吸機等醫療設備需求強勁，加上散熱基板出貨暢旺，讓騰輝-KY 3月營收攀升至4.97億元，月增23.66%，年成長16.1%，創下單月歷史新高，累計第1季合併營收為13.42億元，較去年同期增加7.07%。

台燿因伺服器訂單強勁，3月合併營收達17.58億元，年成長24.39%，累計第1季合併營收為44.76億元，年成長15.29%。

金居積極佈局伺服器等高頻高速材料，順利通過Intel及AMD等國際大廠認證，帶動金居業績自去年第4季展現成長力道，3月合併營收回升至5.01億元，年成長23.71%，累計第1季合併營收為14.7億元，年成長36.42%；受惠於新冠肺炎疫情帶動5G基地台及伺服器建置需求強勁，金居目前生產近滿載水準，預估第2季業績可望優於去年同期，下半年相關產品出貨亦可望隨伺服器產業成長趨勢攀升，金居預估，今年伺服器產品佔營收比重可望達10%以上，公司目標是伺服器佔比能達25%。

(時報資訊)