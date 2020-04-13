提供App數據的美國App Annie近日發表最新一份排行榜顯示，在App收益居前列的52家企業中，中國企業為11家，日本企業為10家，這是自有可比數據的2011年以來，中國企業數量首次超過日本。其中，中國互聯往巨頭騰訊位居第一。

App Annie發布基於全球App的2019年1年收益、下載次數和月均用戶數的Top Publisher Awards。

該公司分析了美國蘋果的應用商店App Store和麵向安卓的Google Play合計的App收益、iPhone和安卓上的App下載次數和月均用戶數的增長。App Annie認為，以遊戲等為中心，各國App的競爭將日趨激烈。

2019年透過App獲得最多收益的企業是騰訊控股，智慧手機遊戲「王者榮耀」等受到歡迎。第2位是網易，第3位是推出「Candy Crush」等的美國動視暴雪，收益排行榜前列均為遊戲企業。App Annie的統計顯示，提供遊戲應用的企業占應用商店整體收益的約7成。

在日本企業中，萬代南夢宮娛樂排在第5位。該公司2015年開始發行的「龍珠Z:激戰」持續在全球走紅。App Annie的駐日本代表總監向井俊介表示，可以說號召力強的IP的全球化成為獲取高收益的一種形式。

此外，開發交友App Tinder等的美國互聯網綜合企業IAC是首個躋身前10的非遊戲App企業，排在第10。在App收益居前的52家企業中，美國企業為17家，中國為11家，日本為10家，3個國家總共約佔7成。中國的企業數量首次超過日本。

(工商 )