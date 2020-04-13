大陸教育部官網消息指出，目前大陸境外疫情呈加速擴散蔓延態勢，疫情輸入壓力持續加大，由於大型體育活動和聚集性活動人員疫情傳播風險較大，大陸教育部應對新冠肺炎疫情工作領導小組辦公室日前印發《關於新冠肺炎疫情期間暫停恢復大型體育活動和聚集性活動的通知》（下稱通知），要求疫情期間暫停恢復學校體育單項賽事、綜合性運動會等大型體育活動和聚集性活動。

據《新京報》報導，《通知》強調，為減少人員聚集和流動給疫情防控帶來的風險，疫情期間暫停恢復學校體育單項賽事、綜合性運動會等大型體育活動和聚集性活動，大陸各地各校要堅持審慎原則，完善有關組織和工作機制，提前謀劃相關活動預案，做好活動賽期等調整工作。

《通知》要求，大陸各地各校要針對疫情防控要求，統籌調整年度體育教育教學、運動訓練與學生鍛煉活動計畫，合理制定教學組織實施方案；要充分利用網路平台，深入推進學校體育教學改革，不斷豐富學校體育教學、訓練、競賽等組織形式，減少人員聚集，幫助學生透過體育鍛煉「享受樂趣、增強體質、健全人格、錘煉意志」。

(旺報 )