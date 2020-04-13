大聯盟官網回顧過去最長的單場比賽，那是1920年5月1日，距今100年前的波士頓勇士(現亞特蘭大勇士)與布魯克林羅賓(現洛杉磯道奇)的26局大戰。即使經過了漫長的1世紀，聯盟也沒有戰局再追上這個數字。

雖然打了26局，卻不是一般人想像的那種跨日大戰，事實上這場比賽只打了3小時50分鐘。以耐力著稱的中華職棒，幾年前單一球隊的場均比賽時間就能達到這個數字。

1974年，紅雀與大都會打了25局，耗費7個小時。1984年，白襪與釀酒人25局更是打了8小時(史上最久)。勇士與羅賓那場能夠打這麼快，可見比賽節奏的差距。100年前的勇士隊，90分鐘就能打完一場9局比賽，現代人難以想像。

最誇張是那場26局大戰居然沒有換投手，勇士王牌Joe Oeschger和羅賓Leon Cadore兩位投手都「完投」26局，各自面對超過90個棒次，而且都只失1分。古代投手的體力大概很驚人，當時未統計用球數，兩人估計各投超過300球，Joe Oeschger當季還投了299局。

遺憾的是那場比賽沒有分出勝負，主審因為夜色昏暗而提前終止比賽，那兩位投手的史詩對決也只能停在第26局(1比1)。隔天《紐約時報》還嘲笑主審是趕著下班，否則這個紀錄還能往前推進(再打1局就等於3場比賽了)。

(中時電子報)