國民黨立委葉毓蘭今日於立院內政委員會質詢表示，警政署數據指出糾纏行為一年有8千件，過去也發生過藝人蕭敬騰騷擾等事件，這根本是非常嚴重的暴力行為，不該用防疫當藉口塘塞而不去執行。

葉毓蘭指出，過去曾發生男子王鴻偉因追求張姓女子不成，竟開車撞昏張女，後來把張女殺害。而藝人蕭敬騰也曾被粉絲糾纏，連日到蕭家門口按電鈴送雞湯，被蕭敬騰要求停止行為後，該粉絲竟找黑道對蕭潑穢物，這都是纏擾行為。

葉毓蘭說，糾纏行為是一種會重複、一再發生的行為，導致被騷擾人害怕，難道警察不該保護嗎。但警方也很辛苦，而應該站出來的衛福部，但卻把問題推給警察，比方說基層病態，居然叫警察認定，請問衛福部做了些什麼？

衛福部保護服務司代理司長郭彩榕承認，去年至今沒有針對糾纏行為或跟蹤騷擾做過討論。葉毓蘭批評，這問題非常嚴重，很多被害人深以為苦。應給警察應有的工具、權力及資源，前端應該有調查權。衛福部也要想想自己可以做什麼，不要只是把問題丟給警察來做。

(中時 )