如何讓大咖逃亡事件不再發生又可兼顧人權，司法院研定「刑事被告科技設備監控執行辦法草案」諮詢會議，邀請法務部、檢方及警政署、海巡署等單位共同討論執行科技設備監控執行辦法，未來警政署等全國性相關業務主管機構，也會收到監控命令書協助執行。

司法院已邀請法務部代表共商防逃相關法制之規劃及建置方向，達成「科技設備監控之實施，偵查中由檢察官指揮執行之」、「科技監控設備由院、檢共同建置，以利資源之整合及有效利用」等共識，日前更邀請審檢調警代表，討論如何執行。

與會機關代表就執行科技設備監控命令書副知之「內政部警政署、移民署及海洋委員會海巡署」，與第11條受請求協助之「警察、入出國管理或海岸巡防機關」，充分交換意見結果。

警政署代表建議在理由書中補充說明警察機關提供協助之方式，以資明確權責，與會機關代表並對刑事廳草擬之命令書例稿提供意見，例如建議於「實施科技設備監控之法令依據」欄，記載聯絡人以便聯繫等。

(中時 )