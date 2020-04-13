世界衛生組織（WHO）指控，台灣去年12月31日的電郵中，並未提出「人傳人」警告，疫情中心指揮官陳時中日前公布電郵內容，指當時台灣在網路上掌握武漢有7例非典型肺炎。對此，資深媒體人黃智賢表示，看完信後，「我噗哧一聲，笑了出來。」

黃智賢在臉書直言，陳時中公布給WHO的信，信息量非常大，告訴我們許多真相，「台灣親手證實，大陸沒有隱匿疫情。」

黃智賢點出信中關鍵，其中「今天的新聞資料顯示，中國武漢報告了至少7個非典型肺炎病例。」這段話就證明大陸在2019年12月31日當日，向WHO、向全世界通告，武漢有7例非典型的肺炎病例，因為不尋常，非典型，所以通報，「所以，陳時中親口證實，大陸沒說謊」。

信中「他們的衛生當局回應媒體，這些病例不是SARS，但樣本還在檢察中，病例已經被隔離治療。」陳時中指，「隔離」就是暗示會人傳人。

黃智賢笑了，「陳時中又替大陸證明了清白。」信中自己說是大陸對世界公開報告的，「隔離治療」也是大陸對媒體公佈的，「要你邀什麼功？不識字，也得承認自己寫的信吧！」且大陸已認為這不是SARS。

黃智賢表示，這封信是希望從WHO獲得資訊，而不是警告WHO，因為信中寫道「如果能提供相關資訊給我們，不勝感謝」、「在此預先感謝您對此事的關注」。

大陸2019年12月31日向舉世通報，黃智賢說，北京專家1月到武漢調查，1月20日鍾南山公開說是人傳人，雖然應該可以更快，當時的湖北和武漢確實顢頇，但比起世界各國已經夠快了，何況1月7日前大陸就把病毒基因序列向全世界公佈了，1月23日武漢封城，這麼嚴重的事，全世界難道眼瞎了？但無論說如何，都證明大陸沒有隱匿疫情。

(中時電子報)