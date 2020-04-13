日前星國媒體影射我國扣留新加坡商「新科工程」（ST Engg）N95口罩與生產設備，財長蘇建榮今（13）日於立院財政委員會上表示，生產設備早就在2月12日全數回星國。

另外，經濟部官員也在立院財政委員會回應，新科工程的N95口罩並沒有拿到我國衛福部許可證，所以我國未強制徵用，而新科在2月12日產線撤出時，應該是可以合理帶走口罩。

日前台灣宣布捐助100萬片口罩給新南向國家。對此，新加坡總理李顯龍夫人何晶（HO Ching）11日在臉書留下語意不詳的「呃…（Errrr…）」，引發外界臆測。

星國媒體指出，何晶對台灣捐贈口罩不領情，主因可能是我國政府當初禁止出口口罩時，可能有扣留「新科工程」口罩與設備情況。

綠委林楚茵今（13）日在立院財委會質詢時表示，根據關務署資料，「新科工程」有5.4萬片口罩早就在1月22日放行，1月25日順利出我國海關到韓國。

蘇建榮也表示，「新科工程」產線在2月12日已全面撤出台灣，並無任何扣留情況。

(工商 )