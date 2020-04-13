在歐美，遠距上班成了新趨勢，工作及生活方式改變後，最大的影響竟然是酒精的網路販售成長243%，根據酒精依存症的協助團體Alcohol.org對全美3千人進行調查發現，遠距上班中喝酒的情形，還真不少。

高達32%的人表示在家上班時會喝酒，有35%表示在隔離時會喝比平時還多的酒，另外則有22%表示家中增加酒精飲料的庫存。而男女在儲存酒類商品的傾向則有差距，男生高達27%，女生則有15%。

而在工作時會喝什麼酒？38%表示喝啤酒，26%喝雞尼酒，21%喝紅酒，另外有5%則喝利口酒。

既然有3分之1的人在家上班時會喝酒，各州是否相同呢?最低的是阿肯色州的7%，次低則是密西西比州13%，第三低則是15%的緬因州。而喝最多的第一名，則是夏威夷州的67%，第二名的羅德島州佔60%，第三名的維吉尼亞及新罕布夏州，都以50%名列第三，顯示面對新冠，許多工作者都選擇以酒精來抒緩緊張的情緒。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)