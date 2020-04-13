全球城市持續擴大帶動重劃區興起，由上海浦東、新加坡濱海灣到日本橫濱MM21等濱水重劃城市房地產發展，可以看出「重劃+水岸」將全面強勢崛起。放眼北台灣唯有「台北港特定區」同時多重優勢條件:交通、觀光、休閒、文創、產業、樂活等六大特點，特定區內的「台北港重劃區」更是得天獨厚，加上雙快交通優勢， 64號串連台北都會圈形成黃金軸線； 61號飛越「雙黃金航圈」直抵國際機場，以交通時間換取合宜房價，海闊天空闊綠天地，讓新世代買房大快人心，八里不一樣，全面掀起「快意人生」置產潮。

被譽為蛻變中的八里「台北港特定區規劃藍圖」為產業、遊憩及文化機能之國際複合港灣城市，藍圖包含:文化創意園區、海濱公園、產業專區、主題樂園、海洋巨蛋、海洋劇院、遊艇碼頭等，(資料來源:新北市政府施政成果網)其中以台北港重劃區成為新北重劃區新亮點，具備三大住宅優勢：

優勢一：港灣新都心高品質：棋盤式道路街廓整齊寬敞、電線地下化，均質的建築外觀，建物臨路退縮，綠地公共設施完善，未來生活品質佳；商業住宅用地集中，形塑優質舒適的港灣城市。

優勢二：公園綠廊道樂活遊：全新八里大道為重劃區與產業專區間的重要交通軸線及出入門戶；約5公里綠帶系統串聯區內8大公園，打造具有環保生態休閒遊憩文化特色的悠活都心。

優勢三：國際級建設增值力：全球最長單塔斜張橋「淡江大橋」，預計2024年通車，「輕軌八里線」沿藍海線漁人碼頭站轉乘，與淡江大橋共構，帶動八里產業成長城市起飛。

全球最長單塔斜張橋「淡江大橋」已開始施工，預計2024完工。(▲上圖為淡江大橋完工模擬圖、▼下圖為淡江大橋施工實景) 圖片來源:新北市政府交通局。/ 圖業者提供

台北港重劃區指標「合嘉.快意人生」海陸運交通便捷，透過台61快速道路，可與桃園國際航空城鏈結，台64快速道路，串聯大台北一日生活圈。出門講究交通高速，回家希望放慢樂活，成為新世代購屋主流，位居台北港重劃區黃金核心。

位在八里的「合嘉快意人生」周邊有8大主題公園，輕鬆享受綠意景觀與休閒愜意時光。/ 圖業者提供

「合嘉快意人生」出門綿延五公里綠色廊道串聯，8大主題公園相伴，萬坪新北考古公園、近9千坪商港公園休閒樂活，左岸自行車道單車遊，品咖啡、看海景、吃海鮮都是美好日常。

「合嘉快意人生」規劃20~37坪2-3房，一樓挑高7米中央門廳，公設由德國iF設計大獎團隊-「近境制作」規劃健身房，瑜珈教室、兒童遊戲區、交誼廳、媽媽教室、KTV…享受國際級優質生活。

【合嘉快意人生】20-37坪輕首購 悠遊人生逆轉勝

📍接待會館：新北市八里區頂罟一路73號1樓

☎貴賓專線：02-2610-2323

(中時電子報)