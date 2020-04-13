許多人都把焦點放在容易導致中風、心肌梗塞的心血管疾病，卻忽略了週邊血管阻塞疾病的危害。其實，大部分的週邊血管阻塞，雖然不會有立即性的生命危險，但嚴重時，卻可能造成肢體壞死、復原機率低，且有截肢的風險，亦不容輕忽。

台北慈濟綜合醫院心導管室主任兼週邊血管中心主任黃玄禮指出，靜脈週邊血管阻塞，包括常見的血液回流異常、靜脈栓塞等疾病，可能是因為血液遲滯不動、內皮細胞傷害以及血液黏稠度上升等原因所造成。

造成週邊血管阻塞還有一個重要的原因，就是動脈硬化，也就是說，如果體內有過多的膽固醇，當血脂肪雜質囤積在血管壁上，長期下來，會使得血管變得狹窄，就會讓血流不順暢；嚴重時，就會形成血栓堵住血流，促使被供應的組織因此壞死，如果又沒有加以注意或是預防，嚴重甚至會死亡。

如果出現下列5個徵兆，就必須小心有可能是急性週邊血管阻塞所導致，急性週邊血管阻塞的風險不亞於心肌梗塞，務必及早做進一步的診治。

1、傷口久久無法癒合

當腳部傷口無法癒合，肢體就會逐漸壞死，黃玄禮解釋，當局部組織得不到養分與氧氣時，皮膚就會因為缺血而由粉紅色轉為暗紫色，且在腳趾頭部分會發生潰瘍或是壞疽的現象，並逐漸延伸到足部或腳踝。由於人體的組織一旦壞死就長不回來，後續處理將更為麻煩，因此，必須及早發現且治療。

2、手腳老是感覺冰冷

一般在臨床診斷上，會觸摸患者雙腳的溫度與脈搏的強度，如果溫度低、脈搏減弱又伴隨著手麻腳麻的情況，就表示血液循環出問題了，不過仍須安排動脈血管超音波檢查來做確認。

3、走走停停，休息後腳才不痛

當週邊性動脈阻塞的時候，常有的一個典型徵兆就是間歇性跛行，患者常在走了一段時間後，下肢因為血流不足而感覺疼痛，必須停下來坐著休息一陣子、等血流恢復正常後才能繼續前行，但又走了同樣一段距離之後，還是會出現同樣的症狀，這就是間歇性跛行。如果缺血嚴重的時候，甚至連休息之後或是晚上睡覺時，疼痛都沒有辦法緩解，此時就必須特別小心了。

4、皮膚變薄、腿毛脫落、趾甲碎裂

週邊動脈血管一旦阻塞，血液循環就會變差，下肢腿部就會有營養不良的情況出現，這時候也會出現包括腿毛容易脫落、皮膚顏色變白或是變薄，還有腳趾甲也比較容易碎裂等狀況發生，這些也都是週邊血管阻塞的徵兆，都必須特別留意才行。

5、腳突然腫脹，摸起來熱熱的

如果是靜脈週邊血管阻塞的急性期，患者的腳部會突然間腫脹得很厲害且脹到很大，觸摸皮膚會有熱熱的感覺。如果單純只有一隻腳的血管阻塞，從外觀上，可以很明顯地看出兩隻腳粗細上的差別，此時就要有警覺，趕緊就醫檢查。

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(中時電子報)