靜宜大學透過隆重的慶典紀念主耶穌的最後晚餐、苦難、死亡、和復活的「逾越奧蹟」；並為醫護人員，及新冠肺炎患者祈禱，祈求天主垂憐，助佑大家平安度過疫情！（陳世宗攝）

「逾越節三日慶典」是天主教會禮儀年最重要、影響最深遠的慶節！（陳世宗攝）

主禮的靜宜大學校牧楊安仁神父，領導教友重發聖洗誓願，並向教友灑聖水，追念受洗的恩惠。（陳世宗攝）

沙鹿天主堂「聖采琪合唱弦樂團」在復活節，於靜宜主顧聖母堂演出「聖愛光芒，重生音樂會」。（陳世宗攝）

「逾越節3日慶典」是天主教會禮儀年最重要、影響最深遠的慶節！靜宜大學透過隆重的慶典來紀念主耶穌的最後晚餐、苦難、死亡、和復活的「逾越奧蹟」；並為醫護人員，及新冠肺炎患者祈禱，祈求天主垂憐，助佑大家平安度過疫情！沙鹿天主堂「聖采琪合唱弦樂團」在復活節，於主顧聖母堂演出「聖愛光芒，重生音樂會」；期待藉由聖樂，撫慰人心，為社會帶來溫暖與希望。

靜宜大學宗教輔導室主任王廼宇說，「聖週」是紀念耶穌最後晚餐、受難、死亡及復活的教會禮儀年核心；「復活節」是慶祝耶穌基督於死後第三日復活的奧蹟，是教會禮儀年最重要慶節，象徵重生與希望！

靜宜校方在聖週四夜晚於「主顧聖母堂」，舉行「主的晚餐」彌撒，紀念基督建立聖體聖事；今年因受疫情影響，以默想其精神的方式，取代耶穌在最後晚餐中，為門徒洗腳的「濯足禮」。聖週四禮儀結束後，信友以歌詠遊行方式「供移聖體」，並在聖體前默觀耶穌處於孤獨的時刻。

第二日聖週五的禮儀，紀念主耶穌為使人類獲得罪的赦免，犧牲自己生命，在十字架上受難至死。在禮儀中的隆重祈禱文，特別為醫護等人員，及新冠肺炎患者祈禱，並以鞠躬或跪拜禮朝拜十字聖架。

第三日聖週六，於夜晚舉行「復活前夕守夜禮」，這是教會最崇高及尊貴的慶典，以「燭光禮」為守夜揭開序幕！復活蠟燭象徵基督，祂在黑暗中燃燒自已，照亮世人的道路。接著在聖道禮儀的九篇讀經中，信友靜心聆聽天主聖言，默想天主在過去如何拯救祂的子民。

最後時期派遣獨生子耶穌來到世上，完成拯救世人的工程。主禮的靜宜大學校牧楊安仁神父，領導教友重發聖洗誓願，並向教友灑聖水，追念受洗的恩惠。最後在聖祭禮中領受聖體，與死而復活的基督相結合。

耶穌復活的喜樂，延續到「復活節彌撒」，信友歡慶耶穌的復活，光明戰勝黑暗，生命戰勝死亡！沙鹿天主堂「聖采琪合唱弦樂團」也以「聖愛光芒，重生音樂會」，為社會帶來溫暖。

(中時 )