力推創新發展 上海市發布《新經濟促進方案》 11:362020/04/13 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據《證券時報》報導，在今（13）日舉行的上海市疫情防控工作領導小組新聞記者會上，上海市經信委發布了《上海市促進在線新經濟發展行動方案（2020-2022年）》，聚焦新經濟產業的進一步推動。 《方案》的具體目標包括：集聚「100＋」創新型企業、推出「100＋」應用場景、打造「100＋」品牌產品、突破「100＋」關鍵技術等行動目標；聚焦無人工廠、工業互聯網、在線醫療等12大發展重點；實施智能交互核心技術攻關行動、新型基礎設施支撐行動等6項專項行動；落實加大統籌協調等5條保障措施。 (旺報 ) #上海市 #100 #新經濟 #方案 #目標 也許您會感興趣 推薦閱讀 三重男居檢跑北市夜店 100萬罰款不繳將拘提 09:592020/04/09 社會 闖國小猥褻女童 噁男稱：付100多摸一下 13:012020/04/09 社會 旅宿業紓困僅1%貸款成功 賴品妤籲改進方案 13:292020/04/10 政治 《科技》台灣之星5G體驗方案吸引嘗鮮客 占比近4成 15:062020/04/10 財經 歐盟達共識 將推5,400億歐元緊急紓困方案 19:462020/04/10 財經 Fed推龐大紓困方案支撐美國經濟 標指創46年最大單周漲幅 04:092020/04/11 財經要聞 5,400億歐元 紓困方案 歐盟有共識 04:092020/04/11 財經要聞 新冠確診100天 譚籲抗疫不要政治化 04:102020/04/11 國際大事 新北補習班安親班 教室人數不得超過100人、採梅花座 10:372020/04/11 政治 外銀推動永續 砸逾千億美元 04:102020/04/13 金融．稅務 兩岸熱門新聞 曾經，我不認為自己是中國人（上） - 兩岸藝文 - 旺報 兩岸恐變？陸前國安部主任李文章 任國務院副祕書長 - 兩岸 - 旺報 曾經，我不認為自己是中國人（下） - 兩岸藝文 - 旺報 華航改名？港媒：需ICAO同意 現任秘書長大陸籍 - 兩岸 印尼富二代Po文炫昂貴包包：人骨做的 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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