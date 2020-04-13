據《證券時報》報導，在今（13）日舉行的上海市疫情防控工作領導小組新聞記者會上，上海市經信委發布了《上海市促進在線新經濟發展行動方案（2020-2022年）》，聚焦新經濟產業的進一步推動。

《方案》的具體目標包括：集聚「100＋」創新型企業、推出「100＋」應用場景、打造「100＋」品牌產品、突破「100＋」關鍵技術等行動目標；聚焦無人工廠、工業互聯網、在線醫療等12大發展重點；實施智能交互核心技術攻關行動、新型基礎設施支撐行動等6項專項行動；落實加大統籌協調等5條保障措施。

(旺報 )