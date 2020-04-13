鴻海旗下工業電腦廠樺漢（6414）受惠本業及轉投資瑞祺電、帆宣營運同步轉強，2020年3月合併營收「雙升」至65.35億元，首季合併營收達178.63億元，雙創同期新高，表現優於預期。展望後市，公司坦言第二季市況仍不明朗，需進一步觀察疫情變化。

樺漢3月23日股價下探119.5元的近6年半低點，由於9天暴跌46.77％，隨後止跌回升，今（13）日開高後震盪走揚，最高上漲3.89％至173.5元，半個月反彈逾45％，早盤維持逾2％漲幅，領漲工業電腦族群。三大法人上周買超116張。

樺漢2020年3月自結合併營收65.35億元，月增25.79％、年增6.13％。累計首季合併營收178.63億元，雖季減26.49％、仍年增1.46％，雙雙改寫同期新高。樺漢原先預估首季營收將年減4～6％，受惠3月營收顯著回升，表現優於預期公司及市場預期。

旗下小金雞方面，網安設備廠瑞祺電（6416）2020年3月自結合併營收4.75億元，月增達38.52％、年增達24.67％，改寫同期新高。累計首季合併營收12.67億元，雖季減11.59％、仍年增達40.57％，改寫歷史次高。

ODM廠沅聖（6638）隨中國大陸廠區復工帶動營運谷底回升，2020年3月自結合併營收1.73億元，月增達1.14倍，但因智慧家居客戶需求減少，仍年減達79.39％、創歷史次低。累計首季合併營收5.47億元，季減達72.17％、年減達70.47％，創單季新低。

設備工程廠帆宣（6196）營運表現亦見回升，2020年3月自結合併營收18.18億元，月增9.21％、年增8.89％。不過，累計首季合併營收54.98億元，季減17.18％、年減4.43％，創近2年半低點。

樺漢董事長朱復銓日前線上法說時預期，2020年首季毛利率可望略優於去年同期，營益率則與去年同期相當。不過，由於新冠肺炎疫情於全球延燒，使第二季市況產生不確定性，認為仍需觀察1～2個月才會較為明朗。

朱復銓指出，公司工業網安及工業互聯網解決方案今年仍將持續成長，且近期陸續接獲醫療物聯網（IoT）設備需求及視訊會議系統急單，有助今年營收及獲利表現。不過，考量疫情持續影響，目前預期全年毛利率將持平去年表現。

(時報資訊)