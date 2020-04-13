配合國內口罩實名制，微星(2377)結合電子支付軟體商業安科技，配合行政院、台北市政府共同合作開發互動式口罩實名制販賣機，即將上路，可望透過科技協助，降低醫護人力負擔。微星去年全年EPS為6.61元，法人估公司今年規畫發放4.2元現金股利，股利發放率為63.5%。

這款口罩實名制販賣機，由微星旗下汽車暨商用解決方案事業提供智能人機互動顯示介面，是微星AIoT產品，並整合電子支付軟體商業安科技，導入電子支付服務。微星將傳統型販賣機升級，結合行動支付、互動螢幕，民眾僅需花30秒，插入健保卡後將連線至健保署系統核實身分，付費後便可取得口罩，讓購買口罩流程更加便利。

微星「汽車暨商用解決方案」事業本部總經理黃文山表示：「這款口罩販賣機搭載的智能人機互動顯示介面是MSI微星科技AIoT產品，並且與整合電子支付的軟體商業安科技共同合作。我們希望透過這樣便利、智慧的口罩販賣機來減輕醫護的人力負擔，也期冀將此創新技術及成功經驗推廣、複製到海外，為全球防疫盡一點心力！」。

(時報資訊)