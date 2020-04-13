疑似因為學術研究結果和官方說法不一致，北京對大陸學術機構下達內部指令，要求所有新冠肺炎的相關研究論文發表前須進行額外審查，有關病毒起源的論文審查會更加嚴格。

許多研究指出，新冠肺炎最初可能起源於武漢的海鮮市場。

美國有線電視新聞網（CNN）引述上海復旦大學、位在武漢的中國地質大學官網公告，大陸國務院新冠肺炎疫情防控機制相關工作小組3月25日作成決議，要求有關新冠肺炎的學術論文要採分類管理方式進行審查，主要分成2類：第一，有關新冠病毒起源的相關論文要從嚴管理，論文經學校學術委員會審查通過後，還要再送到大陸國務院科研攻關組溯源專班審查，通過後才可以投稿。

第二，其他和疫情相關的論文要經學校學術委員會評議，主要針對該篇論文的學術價值、發表時間進行討論，再決定是否要發布。

CNN報導，這份來自大陸官方的通知於10日上午公告在復旦大學官網，CNN致電求證復旦大學後，該校信息科學與工程學院一名拒絕透露姓名的職員證實有這份公告，但指出公告是內部文件，本不應該公開。數小時後，該份公告已從復旦大學官網上撤下。

不只復旦大學，中國地質大學官網上的這份公告也已撤下，不過透過暫存版網頁，仍可看到2篇公告原文。

CNN指出，北京似乎開始收緊新冠肺炎相關研究的論文發表。1月底以來，大陸科學家開始在國際知名期刊發表一系列新冠肺炎相關研究，部分關於最初病例的研究，例如最早出現人傳人的時間點等，都讓外界對大陸官方有關疫情爆發的說法產生質疑，並且在大陸社群媒體上引爆爭論。

匿名大陸科學家表示，北京宣布的這份新指令幾天前就下來了，他擔心新規施行會阻礙重要科學研究進行。他認為新規定是北京控制言論的方式之一，意圖刻劃這場疫情大爆發並非源自於大陸，「我不認為他們能容忍任何有關疫情起源的客觀研究。」

香港中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌表示，他2月和一組大陸科學家聯合投稿國際期刊時，並沒有受到任何限制，整個投稿程序相當單純。他說，不知道是不是部分研究人員發布了北京認為敏感的內容，他也無法確定是不是病毒起源爭議導致論文審查收緊。

(中時電子報)