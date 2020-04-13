大陸當前新冠疫情傳播已基本阻斷，但是新冠病毒無症狀感染者卻備受關注。有專家就出來解釋何謂「無症狀感染者」、以及無症狀感染者是否又會引起第二波疫情反彈。

北京朝陽醫院副院長童朝暉表示，無症狀感染者分兩類：一類是新冠肺炎確診病人，只是還在潛伏期，尚未出現症狀，個案需要納入個別確診病例管理；另一類沒有任何症狀，沒有任何影像改變，是真正的無症狀感染者，他們不是病人，但核酸檢測為陽性。

國家衛生健康委員會組織專家對1月29日至4月8日各地報告的無症狀感染者轉為確診病例進行統計分析，發現3月10日以後轉為確診病例的比例維持在11.2％以下，部分省份這一比例相對較低，在6％以下。

至於無症狀感染者會不會導致疫情反彈？中國疾控中心衛生應急中心主任李群認為，目前更重要的是在於防控工作的態度和能力。如果不謹慎，即使只有少數的無症狀感染者，也可能會造成病毒繼續散播；只要嚴格把關，即使無症狀感染者存在，只要有效落實防控措施，發現個案便立刻進行管理，確實做好發現、管控工作，就不會有問題。

李群指出，目前防控機制已高度重視無症狀感染者的防範工作，疾控部門的監測工作不斷加強，防控措施也不斷進步，對於重點人群的篩檢也在持續中，不必過分擔心無症狀感染者會引發疫情二度暴發。

李群表示，目前發現無症狀感染者，都會立刻進行通報，並且集中檢疫觀察14日，然後再進行兩次核酸檢測，結果喔陰性才可以解除隔離，與無症狀感染者密集接觸者也必須進行隔離檢疫。

不過李群呼籲，公眾要有防範感染風險的意識，卻也無需過度擔憂，在無法辨別周圍有沒有無症狀感染者的情況下，更重要的是做好個人防護。

(中時 )