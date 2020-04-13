新北議員籲住宅租金優惠 侯友宜：盤點並逐一解決 11:402020/04/13 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜上午視察老人日照中心。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市議員劉美芳、王威元等今（13）日上午呼籲新北市府提供轄內社會住宅承租戶租金優惠，對此市長侯友宜在訪視老人日照中心後表示，防疫是持久戰，影響經濟的發展，更重要是弱勢的族群，需要政府減稅或補貼租金，我們都會做，所以目前都在盤點，逐一解決紓困的問題，積極協助需要被幫助、紓困的，尤其是弱勢族群度過難關。 (中時 ) #租金 #族群 #紓困 #侯友宜 #優惠 #新北市 #新北市議員 #劉美芳 #王威元 #弱勢 #補貼租金 也許您會感興趣 推薦閱讀 一銀送暖 紓困申貸平台上線 04:102020/04/09 金融．稅務 交通部紓困座談 旅館公會提7訴求 04:102020/04/09 地方新聞 援助中小型企業 印度擬推第二套紓困方案 08:192020/04/09 財經 政務委員龔明鑫：紓困核貸未延誤 17:552020/04/10 政治 酒店舞廳小姐紓困 龔明鑫回應了 19:432020/04/10 政治 新北補習班安親班 教室人數不得超過100人、採梅花座 10:372020/04/11 政治 金援企業 土洋銀行送暖 04:092020/04/12 財經要聞 管控連假景點人潮 侯友宜：該封的我也不會客氣！ 13:302020/04/12 生活 立院朝野明協商紓困預算 柯建銘：希望周二盡快通過 22:212020/04/12 政治 侯友宜辦白曉燕案 險兩次命喪槍口 10:042020/04/13 社會 政治熱門新聞 台買廣告登紐時反擊譚德塞 網友最新評價曝光！ - 政治 怎會走到這地步！林為洲嘆：他害慘韓國瑜 - 政治 川普撤資WHO...網：譚德塞又找到新金主了！ - 政治 罷韓有內鬼！？高雄地方人士驚爆基層亂象 - 政治 陸官媒為何警告民進黨？趙少康分析後大驚！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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