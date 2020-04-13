新北市議員劉美芳、王威元等今（13）日上午呼籲新北市府提供轄內社會住宅承租戶租金優惠，對此市長侯友宜在訪視老人日照中心後表示，防疫是持久戰，影響經濟的發展，更重要是弱勢的族群，需要政府減稅或補貼租金，我們都會做，所以目前都在盤點，逐一解決紓困的問題，積極協助需要被幫助、紓困的，尤其是弱勢族群度過難關。

(中時 )