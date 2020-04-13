教育部次長劉孟奇13日在立法院表示，考量 ZOOM 有資安疑慮，希望學校教學上不要使用，並建議可使用 Microsoft Teams 等其它軟體進行視訊會議或線上教學，學校如有相關設備等需求，教育部會全力支持。

(中時 )