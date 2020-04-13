ZOOM有資安疑慮 教育部建議學校不要使用 11:572020/04/13 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 教育部次長劉孟奇。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 教育部次長劉孟奇13日在立法院表示，考量 ZOOM 有資安疑慮，希望學校教學上不要使用，並建議可使用 Microsoft Teams 等其它軟體進行視訊會議或線上教學，學校如有相關設備等需求，教育部會全力支持。 (中時 ) #學校 #教學 #資安 #教育部 #ZOOM 也許您會感興趣 推薦閱讀 網問哪個視訊軟體安全？竟然釣出唐鳳本人了 00:242020/04/09 生活 352名Zoom用戶資料在暗網遭盜賣 Google禁員工使用 10:392020/04/09 科技 《通信網路》資安即國安 合勤控首屆「榮耀資戰 」開跑 11:592020/04/09 財經 ZOOM急停 藍委要教育部快出配套補助 13:592020/04/09 政治 聘前臉書資安長任顧問 資安出漏洞 Zoom執行長致歉 04:092020/04/10 全球財經 資安ETF 買氣強強滾 04:102020/04/10 證券．權證 數聯資安 推3S資安訂閱服務 04:102020/04/10 投資理財 視訊軟體多 遠距教學沒ZOOM也行 04:102020/04/10 地方新聞 高教崩壞 頂大碩博班沒人讀 04:102020/04/11 生活新聞 遠距辦公防駭重要性大增 資安ETF 商機崛起 04:102020/04/13 投資理財 生活熱門新聞 通報WHO操刀人曝光 前疾管局長：一看就知代誌大條 - 生活 蘇揆要求拿掉China標誌 華航爽快回4字 - 生活 華航改名硬幹到底 港媒曝下場悽慘 - 生活 白天回溫 氣象局曝下波鋒面變天時間 - 生活 華航改名拒全民埋單 洪孟楷提案遭綠委否決 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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