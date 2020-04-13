美國一對夫妻在家門口發現到一個從未見過的塑膠包，靠近一看發現包包竟然還會動！他們嚇得趕緊報案，警方到場發現包包內是一名剛出生、渾身是血的嬰兒，連臍帶都還連在身上！警方隨後循線追查到生母，她也被以虐待和遺棄兒童的罪名起訴。

據《omaha》報導，這名28歲的生母，是居住在內布拉斯加州(Nebraska)的佩雷茲（Maria Paiz-Perez）；奧馬哈市檢察官庫斯（Matt Kuhse）表示，經過調查，確認佩雷茲是在家中獨自產子，但孩子生出來後沒多久，她就乘車到了一個住宅區，將親生兒子隨便放在一戶人家的門廊，但她有替嬰兒蓋上毯子保暖。

嬰兒被緊急送往內布拉斯加州醫學中心（Nebraska Medical Center），院方確認他的身體受沒有受傷，也沒有受虐痕跡。至於佩雷茲一開始否認孩子是她的，後來雖然承認，但堅稱不知孩子的生父是誰；警方仍在調查，佩雷茲是那輛「棄嬰車」的駕駛或乘客。

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(中時電子報)