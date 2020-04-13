許多企業因為新冠肺炎而終止經濟活動，投資家Mule做出相關的分析，顯示廣告費會受到景氣好壞而產生巨大的影響，而且和GDP（國民生產毛額）也有正關聯。

從1970年到2018年為止，廣告費大幅降低最明顯的，莫過於2008年的金融海嘯，而2010年時，網路及行動裝置的數位廣告還能打平，但到2018年，則是行動裝置的數位廣告明顯是一般平面廣告的近2倍。

另外根據網路廣告的企業團體IAB的調查，2020年3、4月及5、6月廠商所支出的數位廣告費，預估銳減38%及28%；而傳統廣告更是明顯，一口氣減少43%及35%。和2019年的數位廣告相比，則減少29%及17%，平均這4個月共減至少20%，3月更是衰退40%。

不過彭博認為對Google及Facebook的影響不會那麼大，甚至數位廣告還會成長，但Mule則認為這樣的預估太過於樂觀。

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(中時電子報)