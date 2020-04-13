指揮中心指出，台灣截至今累積388人確診、109人已解除隔離。粉專《暫停一下》版主在網站上記錄了醫院的隔離生活，經過3次採檢陰性，終於康復出院。他感動地說，「沒想到我是這間醫院第一批確診治癒的人。」同時也介紹了負壓隔離病房內的實際狀況。

版主表示，首先所謂的負壓隔離病房，顧名思義就是氣壓不同，這裡的氣壓永遠比外面低，空氣只進不出只要有病菌傳染類的疾病，基本上都在這裡治療，確保病毒不會隨著空氣擴散到外面；另外大多都會有兩道門，讓醫護人員利用兩扇門的中間，消毒身上可能會有的病菌，才能安全外出到公共空間，為了不讓房間的空氣跑出去，兩扇門絕對不能同時打開。

醫護穿好多層「面罩都是霧」！他淚曝負壓病房實況，再揭沒窗簾原因。（圖／粉專《暫停一下》授權提供）

醫護穿好多層「面罩都是霧」！他淚曝負壓病房實況，再揭沒窗簾原因。（圖／粉專《暫停一下》授權提供）

版主心疼地說，醫護人員進來的時候都會禮貌敲門，完成該有的醫療檢測、送餐送藥後，就會先脫下和病患接觸過的第一層手套，接著再到中間的消毒空間脫去防護衣、再繼續消毒，「可以看出來大家都穿了不只一層，還有很多間病房要進去協助，常看到醫護人員面罩都是霧，他們有時候會因為霧氣看不清楚，卻無法用手去擦拭內部，真的太辛苦了。」

他坦言，「這次是我第一次住院，很幸運病房沒有可怕的感覺，是有點木質的內裝，顏色燈光也很溫暖，不像印象中那種慘白日光燈的病房，讓我很意外。」他說，出院後，所有他所用過的器具都要經過消毒處理，布料類要直接銷毀，這也是為什麼病床內沒有窗簾的原因。

醫護穿好多層「面罩都是霧」！他淚曝負壓病房實況，再揭沒窗簾原因。（圖／粉專《暫停一下》授權提供）

辦理出院程序時，看著住院的帳單，他傻住，一時間百感交集，因為一天居然連一百都不到，「不知道該怎麼說，這個病當然不是我自願得的，為此我和家人的工作都有受到影響，如果沒有健保，這筆費用對我們家不是付不出來，但是會損失不少；如果是克難的家庭會直接垮掉，這正是台灣健保當時成立的目的。」

他直言，健保建立在醫護人員的血汗下，他們能在缺人缺工、五大皆空的情況下撐多久呢，因此請大家支持健保費率分層調漲，真的希望台灣醫護人員不要再做血汗工了。最後他再次表達感謝，「謝謝辛苦的醫護人員，感謝你們無微不至的照顧。」

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(中時電子報)