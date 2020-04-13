綠營連署召開臨時會，依照地制法規定，會是開定了，但藍營並非毫無反制方式，若在臨時會一開始、確認議事日程表時動用多數優勢表決，還是可能取消臨時會；但藍營內部傳出雜音，認為與其落入民進黨圈套，讓市民產生韓國瑜逃避備詢的印象，不如改用視訊質詢，同時兼顧防疫。

地方制度法規定，經三分之一議員連署提出，必須在10日內召開臨時會，議會祕書長黃錦平13日依法收案，最晚23日一定要開臨時會，國民黨團目前尚未決定如何因應，但倘若藍營決定反制，在臨時會正式開始的第一個程序，也就是確認議事日程表時，還是能夠提議取消開會，在國民黨掌握過半席次情形下，很可能強勢通過。

日前花蓮縣議會就是在臨時會時，經議員表決通過取消議程，成為全台第一個延會的地方議會。

然而，上周程序委員會決定延會，且是「等疫情趨緩再討論開議日期」，被綠營抨擊護航韓國瑜、韓市府逃避監督。據悉，藍營內部對此意見兩極，有人贊同國民黨強勢出招，不再讓民進黨壓著打；反對者則考量市民觀感，認為此時火車對撞，讓聲量逐漸冷卻的罷韓方又撿到槍。

綠營拋出召開臨時會提案，勢必再啟戰火，國民黨反而陷入兩難局面。據了解，已有國民黨議員提出警訊，認為如果執意不開會，雖然可解釋既然定期大會因疫情延會，臨時會也不能不顧防疫，邏輯上站得住腳，但在罷免、反罷免攻防上未必得利。

因此，國民黨部分議員私下建議，既然民進黨執意要開會，考量防疫需求，不如將臨時會當作視訊詢答的測試機會，安排議員、市長、市府官員在不同地點，透過視訊設備線上質詢、答詢，兼顧監督與防疫，而既然是測試，視訊會議過程若有畫面切換延遲、干擾等技術問題，也能作為日後修正參考，相信市民都能體諒。

高雄市長韓國瑜對於開議時間態度清楚，就是完全不介入，尊重議會自主決定，但幕僚私下抱怨，先前與議會也討論過是否不延會，改用視訊會議方式，只是資深議員對採用新科技仍相當抗拒，傾向等疫情過後再依傳統方式開會，「其實市長早就準備好，隨時可以進議會備詢，現在只看議會怎麼決定！」

(中時 )