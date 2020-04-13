◎降低民眾負擔！報稅期限全面延至6／30

新冠肺炎疫情蔓延，時序將進入5月綜所稅繳稅旺季，財政部長蘇建榮今於立法院質詢時表示，綜所稅申報期間將全面延長1個月，即從原本5月1日到5月31日，延長1個月到6月30日止，所有申報戶都適用。

◎藍委：口罩捐國外前 先把口罩統計公開

國民黨立委陳以信今天在臉書上表示，目前國人還沒達到每日一片口罩的基本需求，海外兩百萬台灣人，總需求可能高達兩三千萬片，但僑委會才拿到五萬片，其他都要靠台灣親友的quota才能寄，而現在貨運又停飛，要寄很貴的DHL才行。所以政府很慷慨捐國外之前，有責任先把口罩統計公開，先對國人釋疑才能獲得更大支持。

◎青年失業率7月恐達14％ 教育部、勞動部搶救應屆畢業生

新冠肺炎疫情嚴重，今年畢業生就業將比往年困難。教育部表示，將規畫高教深耕學校，聘用應屆碩博士生擔任研究助理或博士後研究；勞動部則說，今年雇主聘用應屆畢業生，政府補助雇主每月1.2萬元，為期12個月，詳細方案5月底公布。

◎千萬超跑撞山壁 車主站旁傻眼

北市中山北路4段今天上午7點27分，張姓車主自駕價值超過千萬的麥拿倫（McLaren 650S）超跑，剛運動完要返回天母住家，駛出圓山隧道後，失控撞擊右側山壁。警方到場後，由車主自行將超跑拖吊離開現場，駕駛沒有酒駕、沒有受傷。

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(中時電子報)